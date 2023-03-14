Харків’янка кухонним ножем вбила свого знайомого

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 27-річній жінці за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагічна подія сталась 13 березня близько 6 години ранку в одній з квартир по проспекту Жуковського у Харкові. Напередодні між жінкою і її знайомим виник конфлікт, але після сварки чоловік ліг спати, а от жінка затаїла образу.

За даними слідства, підозрювана кухонним ножем завдала удар у спину зліва потерпілому, який у цей час спав. Від отриманого поранення чоловік за декілька годин помер у лікарні.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура