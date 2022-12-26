Харків’янку відбулася умовним строком за здачу ворогу позицій ЗСУ

Київський районний суд Харкова визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про рух і розташування Збройних Сил України під час воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 грудня.

15 серпня 2022 року о 20 год. 35 хв. жінка на своєму мобільному зробила скриншот із додатку Google maps із місцем розташування ДП «Завод «Електроважмаш». Потім обробила зображення, відмітивши відомі їй місця розташування позицій ЗСУ і тероборони й переслала в Telegram невстановленій особі (підписаній умовною позначкою: 7 символів у вигляді червоного серця, із прихованим номером мобільного телефону).

На зображенні відмічено 3 точки у вигляді кольорових квадратів: жовтий, синій та червоний. Під фотографією є коментарі: «Их много», «Красный оцеплено, не подпускают… там базируются уже не первую неделю. Синий вроде пусто, но таблички «Мины» и ходят туда».

Обвинувачена у судовому засіданні скоєне визнала повністю, говорила про щире каяття. Адвокат просив про умовне покарання і звертав увагу, що підзахисна має інвалідність 3 групи.

Жінці призначили 5 років позбавлення волі зі звільненням на випробувальний строк 3 роки.