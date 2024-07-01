Харків’янин молотком забив власного брата до смерті

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 22 листопада 2021 року в одній з квартир по вул. Манюшка в Харкові чоловік вбив власного брата. Подія трапилась під час святкування дня народження обвинуваченого. Чоловік разом з гостями, серед яких був і його родич, вживали алкоголь. Градус застілля підвищився, між братами виникла суперечка.

Дочекавшись, поки родич вийде в коридор, іменинник підійшов до брата і не менше семи разів вдарив його по голові молотком, який взяв із собою. За декілька годин від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково і акцентував на тому, що не мав наміру позбавляти брата життя.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівській районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура