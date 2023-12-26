Харківʼянин намагався продати унікальні металеві вироби Скіфської доби

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного привласнення особою майна, що має особливу історичну, наукову та культурну цінність (ч. 1 ст. 193 КК України).

За даними дізнання, 48-річний харківʼянин виставив на інтернет-аукціоні оголошення про продаж металевих виробів скіфського походження: «Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес больше 21 кг».

Ціна, оголошена ділком, склала 350 тисяч гривень.

Відповідно до заяви генерального директора Національного музею історії України, вказані металеві вироби мають історичну і культурну цінність, та їх привласнено незаконно.

Судячи з розміщених фотозображень, йдеться про надзвичайно рідкісну археологічну знахідку, що належала стародавньому майстру-ливару. На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь та казанок. Серед них є предмети, дещо схожі на серпи культури Ґава-Голігради.

Знахідки подібних комплексів до сьогодні взагалі невідомі, особливо якщо йдеться про Харківську область. Уламки бронзових серпів належать до більш раннього періоду, а їх аналоги відомі тільки на заході України.

Унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торгівельні зв’язки та економічний рівень суспільства.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживань харківʼянина. Наразі історична знахідка вилучена, у подальшому на неї буде накладено арешт.

Вирішується питання щодо повідомлення харківʼянину про підозру.

Дізнання — ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура