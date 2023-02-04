Харків’янин під час конфлікту задушив старшого брата

Брати жили у квартирі разом з матір’ю та постійно конфліктували між собою з побутових питань. Того дня між родичами вкотре виникла суперечка, яка переросла у бійку. Молодший брат штовхнув старшого і задушив.

31 січня до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від жінки про бійку, яка відбувається вдома між двома синами.

На місці події працівники поліції виявили тіло 41-річного чоловіка, що лежало на підлозі без ознак життя. Медики констатували смерть з попереднім діагнозом механічна асфіксія.

32-річний брат загиблого зізнався, що в ході сварки задушив старшого брата на ґрунті тривалих неприязних відносин, які обумовлені побутовими суперечками.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області