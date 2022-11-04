У Києві конфлікт чоловіків обернувся спаленням автомобіля
За фактом умисного пошкодження майна слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.
До чергової частини відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля медичного закладу на бульварі Тараса Шевченка невідомий підпалив автівку. Для з’ясування усіх обставин інциденту оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативна групу.
Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці провели необхідні оперативно-розшукові заходи та встановили ймовірного правопорушника:
«Ми з’ясували, що на вулиці між чоловіком та медичними працівниками виник раптовий конфлікт. Тож порушник вирішив помститися, взяв пластикове відро з різними сміттєвими відходами, підніс до припаркованого автомобіля та підпалив. У результаті події транспортний засіб був знищений вщент. Як з’ясувалось згодом, автівка належить медику».
Правоохоронці затримали 42-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлено, що зловмисник наніс майнової шкоди потерпілому у особливо великих розмірах на загальну суму близько 1 500 000 гривень.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження, яке було розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet