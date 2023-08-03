Заволодів та легалізував понад ₴220 тис. чужих коштів – на Житомирщині судитимуть директора спортклубу

Прокурори Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно посадовця спортивного закладу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмивання) незаконно здобутих коштів, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що незаконні оборудки з фінансами «прокрутив» директор одного з регіональних спортивно-технічних клубів.

Скориставшись тим, що установа займається підготовкою водіїв, він створив власне приватне товариство, банківські реквізити якого надавав для проплати за навчання у спортивно-технічному клубі. Тож слухачі навчального курсу, не володіючи ситуацією, з вересня 2021 по жовтень 2022 роки перераховували кошти приватному товариству.

Задокументовано більше 60 фактів проплати на загальну суму понад 220 тис. грн. Майже всі незаконно отримані кошти директор легалізував, систематично купуючи для власних потреб різні товари, від пального – до меблів.

Зловживання чиновника викрили, коли слухачі після теоретичного курсу у спортивно-технічному клубі прийшли у сервісний центр складати практичний екзамен для отримання посвідчення водія і не виявили себе в офіційних списках. Адже плата за їхнє навчання потрапляла до кишені ділка.

Під час досудового розслідування директора звільнено із займаної посади.

Наразі заявлено позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди на зазначену суму.

Процесуальне керівництво здійснював Олевський відділ Коростенської окружної прокуратури. Досудове розслідування – відділення поліції №2 Коростенського райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури