Шахрайство та вимагання з погрозами фізичної розправи: полтавські поліцейські затримали членів ОЗУ на чолі зі «смотрящим»

Організував діяльність угруповання так званий «смотрящий» за містом Полтавою. У спільники залучив осіб із кримінальним минулим, які здійснювали протиправну діяльність за вказівкою «авторитета».

Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що угруповання «спеціалізувалося» на шахрайстві та вимаганні для поповнення «общака».

Для цього зловмисники підшуковували своїх жертв серед платоспроможних громадян: ретельно продумували план вчинення злочинів та реалізацію шахрайських схем.

Оперативники стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували ряд злочинних епізодів. Серед них — заволодіння коштами підприємця, який займався продажем одягу з Європи через службу доставки однієї з компаній. Запевнивши чоловіка у надійності підставної особи для здійснення спільної підприємницької діяльності, фігуранти заволоділи майже пів мільйоном гривень постраждалого. У подальшому висунули йому вимогу щомісяця сплачувати їм 30 тис. грн.

Щоб отримати 75 000 гривень від ще одного потерпілого, ділки силою посадили його до автомобіля та вивезли до лісу. Били потерпілого, поки він не погодився віддати озвучену фігурантами суму.

1 червня правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення «Полтава» затримали так званого «смотрящого». Трьох його спільників поліцейські затримали у Дніпрі. Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Окрім того, дії лідера додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України