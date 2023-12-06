Харків’янин збував зброю та боєприпаси на Тернопільщині

Під процесуальним керівництвом прокурорів Чортківської окружної прокуратури жителю м. Харкова повідомлено про підозру у зберіганні бойових припасів та вибухових пристроїв, а також у збуті бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 49-річний харків’янин підозрюється у систематичному збуті зброї, боєприпасів та вибухівки без передбаченого законом дозволу упродовж вересня-жовтня 2023 року. Клієнтів підшуковував, даючи відповідні оголошення в інтернеті.

За результатами санкціонованого обшуку за місцем проживання та у гаражному приміщенні підозрюваного правоохоронці виявлено та вилучено 9 гранат, 27 підривачів різного типу до реактивних систем залпового вогню, більше сотні набоїв різного калібру, порох, автомат Калашникова, магазин до нього та майже 40 набоїв. Окремі предмети є такими, що відносяться до І категорії вибухонебезпечності та, відповідно, не підлягали транспортуванню, хоч чоловік пересилав їх через поштового перевізника.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури