Харків‘янина підозрюють у незаконному придбанні та збуті бойових гранатометів

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом незаконного придбання, носіння та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, на початку серпня 2022 року 42-річний харків‘янин незаконно придбав два бойові гранатомети.

Згодом він вирішив продати бойові припаси своєму знайомому, на що останній погодився. За гранатомети ділок поставив фіксовану ціну — 6500 доларів США.

Наразі вирішується питання про причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину та їх подальше притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура