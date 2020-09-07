Поліція затримала молодика, який вчинив замах на вбивство вінничанина

4 вересня у Вінниці неподалік площі Гагаріна працівники поліції затримали 20-річного жителя Вінницького району, який під час конфлікту з вінничанином здійснив у нього декілька пострілів з травматичної зброї. Потерпілий з тілесними ушкодженнями госпіталізований. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку.

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Віталій Курчик, першочерговими слідчими діями встановлено, що між молодиками виник конфлікт в приміщенні одного із розважальних закладів міста. З’ясовувати стосунки чоловіки продовжили на вулиці. Під час суперечки затриманий з пістолета, попередньо травматичного, здійснив два постріли у бік супротивника та травмував його.

20-річного правопорушника затримали оперативники Вінницького відділу поліції, які знаходились неподалік місця вчинення правопорушення. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Вилучена зброя направлена на експертизу.

Загрози життю 21-річному потерпілому немає.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство з хуліганських мотивів). За це правопорушникові загрожує до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області