Двом жителям м. Черкаси повідомлено про підозру у вбивстві

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам, які забили до смерті свого знайомого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що двоє підозрюваних, 48 та 27 років, перебуваючи за місцем свого проживання у місті Черкаси, розпивали алкогольні напої разом зі своїм знайомим, якого запросили в гості. Під час раптово виниклого конфлікту чоловіки нанесли потерпілому множинні удари руками, ногами та металевим ломом у різні частини тіла, від яких останній помер. З метою приховати злочин вказані особи сховали тіло в гаражну яму.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури