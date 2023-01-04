У Запоріжжі експосадовець сприяв керівнику приватного товариства в заволодінні бюджетними коштами

30 грудня 2022 року слідчі Запорізького райуправління поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури завершили досудове розслідування відносно представника технічного нагляду на об’єкті будівництва. Зловмисник сприяв керівнику підрядної організації в заволодінні бюджетними грошовими коштами.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між однією з державних установ та приватним підприємством укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту напірного водоводу на території Більмацького району.

На підставі договору технічний нагляд на об’єкті здійснювався фізичною особою підприємцем – 54-річним мешканцем Василівського району.

Слідством встановлено факт завищення обсягів фактично виконаних робіт в звітній документації на суму понад 27 тисяч гривень. Незважаючи на невідповідність обсягів будівельних робіт, представник технічного нагляду на об’єкті підтвердив виконання будівельних робіт в повному обсязі в актах приймання виконаних будівельних робіт, чим сприяв керівнику підрядної організації в заволодінні бюджетними грошовими коштами, які були виділені для капітального ремонту об’єкта.

Наразі обвинувальний акт скеровано на розгляд Ленінського міськрайонного суду.

Обвинуваченому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області