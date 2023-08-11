Чоловіка з психотропами затримали у Оболонському районі столиці

Слідчо-оперативна група районного управління вилучила у чоловіка приготовлені для збуту згортки із психотропною речовиною. Вилучене скерували на проведення експертного дослідження. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Оболонського району, на вулиці Йорданській дільничні зупинили чоловіка для перевірки. У ході особистого обшуку поліцейські виявили у громадянина згортки з невідомою речовиною білого кольору. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, порушником виявився 35-річний місцевий мешканець:

«Ми з’ясували, що чоловік намагався розкласти закладки поблизу водойми. Слідчі вилучили у нього 4 згортки з психотропною речовиною «Альфа-PVP», один з яких він уже встиг замаскувати на прилеглій території. Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучене направили на експертне дослідження»

Слідчий, за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою, повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва