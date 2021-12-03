Харківська прокуратура домоглась довічного позбавлення волі вбивці

Суд апеляційної інстанції підтримав позицію Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та призначив неодноразово судимому харків’янину за фактами умисного вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), крадіжки (ч. 2 ст. 185 КК України), грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України), розбою (ч. 1 ст. 187 КК України), порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України) покарання у виді довічного позбавлення волі.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, у квітні 2016 року харків’янин з кишені куртки відкрито викрав мобільний телефон у іноземця. У подальшому вказаний чоловік, перебуваючи в квартирі, у ході сварки наніс удари ножем рідним бабусі та дідусю, від яких вони померли.



У той же день після скоєного вбивства чоловік повернувся до зазначеної квартири та вкрав гроші.

Крім того, на початку травня 2016 року харків’янин, використовуючи ніж, вчинив розбійний напад на чоловіка, в ході якого спричинив йому легке тілесне ушкодження, заволодівши його мобільним телефоном, після чого змусив потерпілого прослідувати до банкомату та зняти грошові кошти, якими також заволодів.

Ухвалою одного з районних судів Харківської області вказаному чоловіку встановлено адміністративний нагляд з покладенням на нього певних обмежень, який останній порушив та вчинив вищевказані кримінальні правопорушення.

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23 лютого 2021 року чоловіка визнано винним та засуджено до покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді 15 років позбавлення волі.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, прокурор окружної прокуратури подав апеляційну скаргу.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу окружної прокуратури задоволено частково, вирок районного суду в частині засудження за ч. 2 ст. 185, ст. 395 КК України скасований, кримінальне провадження закрито у зв’язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. В той же час, вирок районного суду в частині засудження за п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187 КК України скасовано з призначенням остаточного покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді довічного позбавлення волі.

Довідково: вирок апеляційного суду набрав чинності.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури