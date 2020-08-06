Харківські поліцейські затримали двох братів за вимагання з підприємця 15 тисяч доларів «боргу»

Якщо потерпілий не заплатить зловмисникам грошей, обіцяли спалити його будинок та торгівельний павільйон.

Із заявою про вимагання «боргу» потерпілий звернувся до поліції. І вже в ході слідства правоохоронці встановили причетність до злочину двох братів. Погрожуючи фізичною розправою підприємцю та його родині, а також знищенням його будинку, зловмисники вимагали 15 тисяч доларів США. Щоб довести серйозність своїх погроз, підпалили вхідні двері до торгівельного павільйону підприємця.

На вимогу братів потерпілий мав зробити закладку у зазначеній ними лісосмузі та залишити там гроші.

У середу, 5 серпня, на території Куп’янського району оперативники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі обласної поліції затримали двох осіб після одержання 15 тисяч доларів США «боргу». З місця затримання вилучили пакет із грошима. Один із з братів вже затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо затримання другого зловмисника та повідомлення йому про підозру.

Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів процесуальні керівники прокуратура Харківської області будуть звертатися до суду із клопотанням щодо обрання запобіжних заходів.

За вимагання чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України