Жительці Запоріжжя оголошено підозру у знущанні з тварин, створенні та розповсюдженні порноконтенту

24-річна дівчина знімала та викладала у соцмережі відео зі сценами знущань із тварин та відео порнографічного характеру. Частину з цих відеоматеріалів фігурантка продавала, а решту – публікувала для «приваблення» аудиторії. За такі дії зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчим відділом поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, оголосили підозру мешканці с. Вільнокурянівське у створенні та розповсюдженні протиправного контенту.

Кіберполіція встановила, що фігурантка знімала відео порнографічного характеру та відео зі сценами жорстокого поводження з тваринами. Частину з цих роликів вона продавала на тематичних форумах. Коштував один такий відеоматеріал близько 2 тисяч гривень. Решту контенту підозрювана викладала у соцмережі для вільного доступу. Також встановлено, що дівчина знімала відео «під замовлення».

В оселі громадянки правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та банківські картки.

В рамках розслідування кримінального провадження слідчий призначив експертизи вилучених аудіо та відеофайлів.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

На підставі висновків першої експертизи зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Національна поліція України