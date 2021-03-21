На Київщині викрили злочинне угрупування, яке викрадало людей та утримувало у «лікувальному центрі»

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури у взаємодії із ВП№2 Бучанського РУП ГУНП області викрито групу осіб, які під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від наркотичної чи алкогольної залежності організували на території Київщини роботу нібито реабілітаційного центру (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, 20 березня цього року в м. Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв’язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля та зникли у невідомому напрямку.

Після проведення низки оперативно-розшукових заходів, було встановлено місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою в с. Петропавлівська Борщагівка знаходився так званий реабілітаційний центр, в якому незаконно утримувалося кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ані на алкогольну, ані на наркотичну залежність.

Організатори центру не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю та жодного стосунку до медичної сфери, однак заключали договори та під приводом реабілітації поміщали до закладу осіб із наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та «лікували» за гроші, отримані від близьких родичів. Потерпілі утримувалися в суворих умовах, із зарешіченими вікнами, виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Крім того, утриманці центру піддавалися тортурам.

З’ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п’ятеро з яких на даний час затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Шостого фігуранта розшукують правоохоронці. Встановлюються й інші особи, причетні до скоєння вказаного правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура