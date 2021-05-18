На Прикарпатті на хабарі за зменшення штрафних санкцій викрили «екологічного» начальника

Неправомірну вигоду він вимагав від громадянина у вигляді талонів на пальне.

Сьогодні, 18 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області разом зі слідчими обласної поліції викрили посадовця під час отримання ним неправомірної вигоди. Від громадянина керівник відділу отримав талони на дві тонни пального на загальну суму 56 тис. грн. За це пообіцяв зменшити штрафні санкції за порушення, виявлені під час позапланової перевірки на об’єкті незавершеного будівництва.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про затримання посадової особи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України