Харківського поліцейського викрито на вимаганні хабаря у 5 000 доларів

Один із посадовців поліції Харківщини хотів отримати неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження. Під час передачі коштів його затримали.

Встановлено, що мешканець Харківщини разом зі своїми речами випадково взяв пакет свого знайомого, в якому лежали гроші. Виявивши «знахідку», він відразу зв’язався з власником пакунка, щоби повернути чуже. Однак господар про відсутність грошей уже повідомив поліцію, тому запропонував спершу поспілкуватися з правоохоронцями.

Під час розмови 32-річний посадовець поліції повідомив, що за фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження і «закрити питання» можна лише за умови надання йому 5 000 доларів США «відкупних».

Працівники Харківського управління внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, затримали поліцейського на отриманні ним другої частини хабаря – 3 000 доларів США.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури фігурантові оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України