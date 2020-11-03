Харьковчанин до смерти забил знакомого стеклянной бутылкой

В Слободском районе Харькова правоохранители задержали 33-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве. Тело жертвы нашли в его собственной квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

К стражам порядка поступила информация о громкой ссоре на Московском проспекте. Приехавшие правоохранители нашли в квартире труп 36-летнего мужчины с резаными ранами головы. Как выяснилось, между двумя товарищами произошла ссора во время совместного застолья. Фигурант схватил стеклянную бутылку и нанес оппоненту несколько ударов по голове. От полученных травм тот скончался.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство»). Если вина харьковчанина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. // newsroom.kh.ua