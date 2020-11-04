Харьковчанин, убивший свою первую жену, попытался убить и вторую

В Печенежском районе Харьковской области задержан 43-летний мужчина по подозрению в попытке убийства своей жены. Предыдущую жену мужчина убил и отбыл за это наказание.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

2 ноября подозреваемый заподозрил 34-летнюю жительницу села Пятницкое в изменен, поджег ей дом, сам спрятался и, дождавшись ее возвращения, порезал ножом ей руки и лицо.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело открыто по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. // МГ Объектив