В Киеве обнаружили убитую женщину, при ней было полицейское удостоверение

В Киеве в Дарницком районе столицы на улице Бажана нашли труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти.

Сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в полицию около 03:00. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает издание «Информатор Киев», при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока не известно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует. // РБК-Украина