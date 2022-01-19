Херсонські поліцейські затримали на хабарі посадовця управління агентства водних ресурсів

40 тисяч гривень неправомірної вигоди за дозвіл на вилов риби вимагав заступник керівника структурного підрозділу управління. Кошти він отримував у кілька етапів.

Сьогодні, 19 січня, під час отримання другого «траншу» оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області та слідчі обласної поліції затримали посадову особу. Раніше поліцейські задокументували отримання ним 20 тисяч гривень.

Загалом заступник начальника одного з підрозділів управління Державного агентства водних ресурсів України отримав 40 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв безперешкодне отримання дозволу на вилов живих водних біоресурсів в акваторії Каховського магістрального каналу.

Фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України