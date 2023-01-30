Заволодіння 13 млн. на постачанні рентгенапаратів – судитимуть керівника фірми з російськими бенефіціарами

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами Центрального апарату СБ України скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника приватного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2019 року між Департаментом охорони здоров’я КМДА та приватним підприємством укладено договір про постачання трьох рентгенівських апаратів для медичних закладів м. Києва на загальну суму близько 25 млн гривень.

Однак, з грудня 2019 року (час здійснення поставки обладнання) по теперішній час вказані апарати належним чином не функціонують та мають дефекти, що не дозволяють експлуатувати рентгенівську систему для отримання рентгенівських знімків та їх друк.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, Департаменту охорони здоров’я КМДА завдано збитків у розмірі близько 13 млн гривень.

Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

У ході слідства, з метою відшкодування збитків, арештовано майно підозрюваного та заявлено відповідний позов.

Викриття правопорушення здійснювалося за матеріалами Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура