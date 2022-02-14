На Рівненщині директора будкомпанії підозрюють у привласненні майже ₴5 млн.

Керівник фірми підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Злочинну діяльність директора будівельної компанії викрили поліцейські сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління встановили, що у листопаді 2017 року, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів він заволодів бюджетними коштами в сумі 4 мільйони 900 тисяч гривень, призначеними на виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги «Городище-Рівне-Старокостянтинів».

Відповідно до укладеного договору із Службою автомобільних доріг у Рівненській області будівельній компанії перерахували 10 млн авансового платежу. Керівник компанії прозвітував про виконання робіт на суму 5 млн 100 тисяч гривень, які по суті були виконані не в повному обсязі. Решту ж привласнив, переказавши кошти на рахунок іншого банку.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу — відповідне клопотання слідчих розглядатиме найближчим часом суд. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області