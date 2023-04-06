СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії загарбників.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.
Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Серед них – «patriarchia.ru» та «pravoslavie.ru», на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.
Крім того, на «новому» сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.