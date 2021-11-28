В Одессе женщина обнаружила в квартире зарезанным своего сына

Входная дверь была открыта.

В Одессе женщина обнаружила дома зарезанным своего 32-летнего сына.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Известно, что чрезвычайное происшествие случилось по адресу улица Овидиопольская, 3.

Женщина не была дома со вчерашнего дня. Вернувшись сегодня, обнаружила, что входная дверь в квартиру на 9-м этаже открыта, а ее 32-летний сын мертв.

По предварительным данным, мужчина, который якобы употреблял наркотики, скончался от ножевых ранений.

Правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия. // УНИАН