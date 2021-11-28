В Одессе женщина обнаружила в квартире зарезанным своего сына
Входная дверь была открыта.
В Одессе женщина обнаружила дома зарезанным своего 32-летнего сына.
Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.
Известно, что чрезвычайное происшествие случилось по адресу улица Овидиопольская, 3.
Женщина не была дома со вчерашнего дня. Вернувшись сегодня, обнаружила, что входная дверь в квартиру на 9-м этаже открыта, а ее 32-летний сын мертв.
По предварительным данным, мужчина, который якобы употреблял наркотики, скончался от ножевых ранений.
Правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия. // УНИАНTweet