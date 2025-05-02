У Києві до довічного позбавлення волі засудили іноземця, затриманого за вбивство продавчині квітів, а він розповів про ще 10 вбивств

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури колегією Голосіївського районного суду міста Києва чоловіка, який з лютого 2018 року по січень 2024 року вбив 11 людей, а також скоїв замах на вбивство, засуджено до довічного позбавлення волі.

Обвинувачений – громадянин Узбекистану без постійного місця проживання, позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків, ще одну жертву намагався вбити, втім не зміг довести задумане до кінця.

Чоловіка затримали за те, що в січні 2024 році він зайшов під виглядом покупця в магазин квітів в Голосіївському районі Києва та завдав продавчині понад тридцять смертельних ударів ножем. Після цього він забрав її золоті прикраси та втік. За підозрою у скоєнні злочину чоловіка затримали.

У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав в деталях розповідати про аналогічні злочини. Його жертвами були здебільшого люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав їх. Тіла вбитих знаходили тоді, коли встановити обставити та причини смерті було вкрай важко.

Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок.

Суд, оцінивши надані докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, передбачене законом – довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури