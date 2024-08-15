На Буковині посадовці квартирно-експлуатаційного відділу брали «відкати» за роботу на військових об’єктах

Фігуранти отримували 7-10% неправомірної вигоди від суми виконаних робіт. За проведення ремонтних робіт будівель військового призначення підрядник віддав 130 000 гривень відкату. Зловмисників затримано, їм повідомлено про підозру.

Викрили корупційну схему в оборонній сфері оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. До її організації причетні начальник квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) та інженер цього підрозділу.

За 7-10% «відкату» лобіювали інтереси підприємців під час проведення державних закупівель на проведення робіт на військових об’єктах за бюджетні кошти. З переможцем укладали договори, а розрахунки проводилися після закриття актів виконаних робіт.

За даними слідства, з переможцем уклали договір на проведення ремонтних робіт будівель військового призначення. Обумовлену суму неправомірної вигоди отримували залежно від ступеня виконаних робіт на об’єкті та перерахування грошей на рахунки підрядника.

13 серпня правоохоронці затримали начальника КЕВ та інженера після отримання чергового траншу – 88 400 гривень. Раніше вони отримали ще 41 600 гривень. Загальна сума отриманих коштів – 130 000 гривень. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі отриманих доказів слідчі ТУ ДБР, розташоване у місті Хмельницькому (з дислокацією в м. Рівне) оголосили військовослужбовцю та посадовцю підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України