Жителю Попільнянської громади загрожує ув’язнення за травмування поліцейського

Днями слідчі Попільнянського відділення повідомили про підозру у травмуванні поліцейського жителю села Ходоркова. 19-річний юнак спочатку влаштував дебош у місцевому кафе, а потім накинувся з кулаками на правоохоронця, який прибув на виклик адміністрації. Досудове розслідування триває.

Подія мала місце 19 грудня. Тоді екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення №2 Житомирського РУП прибув на виклик до одного з кафе у селі Ходоркові Попільнянської громади. Там нетверезий молодик порушував громадський порядок, а на прохання адміністрації припинити дебош, не реагував.

Поліцейські застали у кафе 19-річного місцевого жителя, поведінка якого явно суперечила суспільній моралі. Намагаючись залагодити конфліктну ситуацію, правоохоронці роз’яснили молодику наслідки його діянь. Проте юнак відреагував агресивно й умисно травмував правоохоронця. Поліцейський змушений був звернутися за медичною допомогою.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. А днями слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному може загрожувати покарання від обмеження волі строком до 5 років до позбавлення волі на такий же термін.

Житомирське районне управління поліції