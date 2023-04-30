Жінка хотіла вберегти кошти, а натомість віддала шахраям майже ₴70 тисяч

До 48-річної жительки Вараша вчора, 28 квітня, близько 19 години зателефонував нібито працівник служби безпеки одного із банків та запевнив, що хтось із її рахунку намагається зняти кошти.

Псевдобанкір запевнив, що потрібно заблокувати рахунок. У подальшому жінка виконала всі вказівки зловмисника, в результаті чого псевдобанкірам вдалося незаконно втрутитися в роботу її онлайн-банкінгу.

Тож із картки жительки Вараша зникло 68 156 гривень: двічі було знято кошти та тричі — поповнено рахунки мобільних телефонів.

Правоохоронці наголошують громадянам: працівники банків не запитують коди підтверджень для отримання доступу до банківських додатків та проведення будь-яких транзакцій.

Відділ комунікації поліції Рівненської області