Чернігівські поліцейські викрили молодика який обікрав монастир на 100 тисяч

Слідчий Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури вчора повідомив про підозру мешканцю району, який причетний до крадіжки ювелірних виробів з монастиря на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

На початку лютого до поліції Чернігівського району звернувся священнослужитель монастиря з повідомленням про крадіжку коштовностей з храму. З приміщення церкви зникли близько 30 ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які віряни приносили до однієї з ікон.

На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські оглянули місце скоєння злочину, вилучили речові докази та опитали служителів монастиря.

В ходів проведення розшукової роботи оперативники кримінальної поліції Чернігівського райуправління поліції встановили зловмисника. Ним виявився 32-річний раніше засуджений мешканець Чернігівського району.

Громадянин зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. Частина викраденого майна вилучена.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану).

За такі дії закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області