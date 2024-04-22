Херсонські слідчі поліції повідомили псевдоголовлікарю про підозру в пособництві окупантам

Під час тимчасового захоплення військовими рф Херсона 48-річний місцевий житель погодився співпрацювати з окупантами. Фігурант обійняв посаду так званого «головного лікаря» у незаконно створеній загарбниками медичній установі. Слідчі поліції та оперативники СБУ зібрали достатньо доказів причетності зловмисника до вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Нині за погодженням із обласною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру в пособництві окупантам. Йому загрожує 12 років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що 48-річний мешканець Херсона під час окупації міста погодився на пропозицію незаконно утвореної влади та обійняв посаду так званого «виконувача обов’язків головного лікаря Державної бюджетної установи охорони здоров’я Херсонської області «Фтизіопульмонологічний медичний центр». Після призначення фігурант одразу перереєстрував українську медичну установу відповідно до російського законодавства у «государствєнноє бюджєтноє учрєждєніє здравоохранєнія хєрсонской області «фтізіопульмонологічєскій мєдіцінскій цєнтр».

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, проведеними слідчими та оперативниками заходами, у тому числі з використанням можливостей аналітиків обласного главку, з’ясували, що так званий «керівник медцентру» забезпечив зняття української державної символіки з будівлі підприємства, організував роботу новоствореної псевдоустанови за стандартами рф та видачу заробітної плати в російських рублях. Також, перебуваючи на «посаді», фігурант забезпечив виконання рішення окупаційної влади щодо вивезення майна із захопленого медичного центру до Каланчака.

Дії псевдоголовлікаря кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України. Нині за погодженням із обласною прокуратурою слідчі поліції заочно повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області