Херсонців попередили про новий вид шахрайства

В АТ «Херсонобленерго» попередили про шахраїв, що закликають мешканців окупованого регіону сплачувати за електроенергію на рахунки фірми, що контролюють росіяни. Насправді до підприємства, що дійсно постачає електроенергію в Херсонську область, вони не мають жодного відношення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Акціонерного товариства «Херсонобленерго» у Facebook.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

«Наголошуємо, це шахрайство. Будьте пильні та уважні, наразі працівники АТ «Херсонобленерго» не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників. Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до вашої оселі, є посібниками окупаційної влади», — йдеться в повідомленні.

На підприємстві наголошують, що будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки — притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

«На території Херсонської області розподіл та постачання електричної енергії здійснюється виключно підприємствами АТ «Херсонобленерго» та ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», які працюють за українським законодавством. І сплачувати за надані послуги необхідно виключно за рахунками цих підприємств», — додають в повідомленні.