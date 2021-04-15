У Кремінній взято під варту підозрюваного у вбивстві рідного батька

За принципової позиції прокурорів Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області 21-річному місцевому мешканцю, підозрюваному у вчиненні умисного вбивства батька, обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою (ч. 1 ст. 115 КК України).

Рішення ухвалив Кремінський районний суд Луганської області 14 квітня 2021 року.

За даними слідства, ввечері 11 квітня 2021 року під час вживання алкогольних напоїв між сином та батьком виник конфлікт, що переріс в бійку. Підозрюваний заподіяв 46-річному потерпілому чотири ножових поранення в область грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень та пошкодження життєво важливих органів чоловік помер на місці.

З метою приховання злочину молодик спалив одяг та взуття зі слідами вбивства та сховав кухонний ніж поблизу річки.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника, його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також на місці вилучено знаряддя злочину та інші необхідні для встановлення обставин події речові докази.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції № 2 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Слідство триває. За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури