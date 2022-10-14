Апеляція ВАКС визнала ексслідчого ГПУ винним у крадіжці, але… звільнила від арешту за строком давності

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок щодо колишнього слідчого Департаменту ГПУ в особливо важливих справа в сфері економіки Олексія Алфімова.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 жовтня.

Експрацівника ГПУ звинувачували у заволодінні скретч-картами на пальне при обшуку в справі про хабар у 2016 році. Картки вартістю 4039 гривень належали Свидівоцькій сільраді Черкаської області і зберігалися вдома у голови сільради, яку обшукували за підозрою в отриманні $184 тисячі хабара за виділення землі.

На одній із автозаправних станцій столиці зафіксовано використання цих карток. Камери відеоспостереження зафіксували, що клієантам були особи, схожі на Алфімова та його дружину.

Дії колишнього слідчого кваліфікували як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст.191 ККУ).

Влітку минулого року антикорупційний суд Алфімова виправдав, поставивши під сумнів, що під час викрадення карток він діяв як службова особа і що заволодіння скертч-картками взагалі відбулося.

Обвинувачений озвучував власну версію, що картки він справді використовував, але не крав, а купив у незнайомця на вулиці. Захист розвивав версію, що слідчого підставили, адже влітку 2016-го саме вирував конфлікт між НАБУ і ГПУ.

Як свідок був запрошений колишній заступник керівника Департаменту ГПУ в особливо важливих справа в сфері економіки Дмитро Сус. Він розповів, що ГПУ розслідувала дії детективів НАБУ, які незаконно прослуховували бізнесменів. У відповідь із метою помсти НАБУ почало стеження і переслідування за співробітниками Департаменту ГПУ.

Однак Апеляційна палата ВАКС не повірила у версію захисту. Перша скретч-карта на пальне була використана Алфімовим ще 29 липня 2016-го у день обшуку в голови сільради. Суд сумнівається, що детективи НАБУ могли так швидко дізнатися про обшук, заволодіти картками і вже за кілька годин організувати їх продаж Алфімову.

Водночас апеляція підтримала позицію, яку раніше висловили судді першої інстанції, а саме, що Алфімов під час заволодінням талонами на пальне не діяв як службова особа. Обшук проводився на підставі ухвали суду, в якій про ці талони не йшлося, дозвіл на їх вилучення не надавався, так само вони не є предметами забороненими у вільному обігу. Тому суд вважає, що немає доказів, що, викрадаючи талони, Алфімов користувався своїми правами і можливостями як слідчого у кримінальному провадженні. А відтак не можна стверджувати, що він заволодів скретч-картками на бензин саме шляхом зловживання своїм службовим становищем. Обставини, які сприяють вчиненню правопорушення (перебування в певному місці в певний час, відсутність свідків тощо), не можна ототожнювати з умисним використанням службового становища.

Протиправне вилучення чужого майна службовою особою, яка під час заволодіння таким майном не використовувала своє службове становище, а за родом своєї діяльності лише мала доступ до цього майна необхідно розглядати як крадіжку. Ніхто з учасників обшуку не бачив як Алфімов заволодів скретч-картками на пальне, тобто присвоєння чужого майна відбулось таємно.

Суд має право перекваліфікувати обвинувачення, якщо це пом‘якшує становище особи. Крадіжка (ч.1. ст. 185 ККУ) вважається менш тяжким діянням — кримінальним проступком.

Відтак суд вирішив, що Алфімов винен у крадіжці заслуговує покарання у вигляді 6-місячного арешту. Водночас суд мусить звільнити його від кримінальної відповідальності за строком давності, що в даному випадку становив 3 роки.