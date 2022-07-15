Хмельничанку судитимуть за держзраду та підтримку країни-агресора

Хмельницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 48-річної хмельничанки за фактом державної зради, вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 с. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, з початку повномасштабної війни жінка, через одну із соціальних мереж, налагодила контакт з представником ФСБ РФ та передавала інформацію щодо розташування військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни, місця розташування аеродромів та стосовно залізничних станцій по місту та області.

Зокрема, у квітні, за надісланими нею даними, окупанти нанесли ракетний удар по території Полонської ОТГ.

Окрім того, вона у соцмережах виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію РФ та незаконні збройні формування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом Управління СБУ у Хмельницькій області.

Довідково: найсуворіше покарання відповідно до інкримінованих статей передбачено санкцією ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури