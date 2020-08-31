Хмельницькі поліцейські затримали шахрая з тимчасово окупованої території

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області разом з оперативниками з Південно-Західного відділення поліції затримали підозрюваного у шахрайствах, який ошукав п’ятьох хмельничан похилого віку на суму понад 72 000 гривень.

П’ятеро мешканців обласного центру похилого віку за останній тиждень стали жертвами шахрая, який приїхав на Хмельниччину «на промисел» з так званої «ЛНР».

33-річний молодик, який уже не раз відбував покарання за вчинення крадіжок, діяв у парі зі своїм колишнім співкамерником, який ще й досі продовжує відбувати покарання в одній із в’язниць на поки непідконтрольній Україні частині Луганської області. Діяли зловмисники за давно відомою схемою. Ув’язнений телефонував до жертв і розповідав страшні історії про родичів, які потрапили у жахливу ДТП, і яким можуть ампутувати кінцівки, якщо негайно не знайти гроші на дороге лікування. А його спільник на свободі приїжджав і забирав у пенсіонерів кошти. 40% від отриманої суми він забирав собі «за роботу», а решту через термінал перераховував на картку, яку зазначав спільник.

Розшукуючи підозрюваного, працівники поліції відпрацювали усі готелі міста та квартири, які здаються подобово, поспілкувалися із сотнями водіїв таксі та переглянули відео з камер спостереження поблизу місця проживання жертв. В результаті величезного обсягу роботи їм вдалося встановити ймовірного підозрюваного. Правоохоронці затримали його в одному з райцентрів області, куди він переїхав із Хмельницького.

Чоловік зізнався у скоєному. У нього також вилучили частину коштів, які належать потерпілим. Зловмиснику уже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

У якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області