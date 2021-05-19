Хмельницький суд розглядає справу про побиття до смерті 4-річної дівчинки

19 травня в Хмельницькому міськрайонному суді у закритому режимі розглядали справу 34-річної жінки, яку обвинувачують у побитті власної чотирирічної доньки, від чого та померла в лікарні восени минулого року.

На судовому засіданні свідчення давала старша дочка обвинувачуваної, яка, зі слів її теперішньої опікунки Світлани Параджанової, бачила, як мама била молодшу сестричку.

«Єва сама вирішила свідчити у суді. Її викликали до суду, оскільки вона – головний свідок. Єва на власні очі бачила, як знущалися над померлою Вікусею. Вона сама проситься, сама хоче це розповісти. Я їй говорила, що там буде Наташа, буде цей Валєра. Але вона каже: «Мамо, я піду і все розповім», — говорить опікунка дівчинки Світлана Параджанова.

Щодо смерті 4-річної Віки жінка додає: має навіть документи, що та померла саме від черепно-мозкової травми, а не від епілептичного нападу, як стверджує обвинувачувана у її побитті біологічна мати. Світлана Параджанова підозрює, що дівчинку чимось сильно вдарили.

Чоловік обвинувачуваної Валерій Шелестов розповідає, що після одруження з ним жінка захотіла повернути дітей, яких у неї раніше забрали через недбале ставлення до батьківських обов’язків. Суд пішов їй назустріч, повернувши двох доньок – 4-річну Віку та 7-річну Єву. Додає, не бачив, аби дружина підіймала руку на молодшу доньку.

«Я один раз тільки побачив, що вона тільки шарпонула Вікуську покійну за руку і сказала: «Йди кушать». Я їй тоді сказав: «Так, це останній раз, поводься як мама – чемно. Я в неї зараз допитувався, як так сталося, що мала померла, але вона мені не каже правду. Я більшість часу проводив на роботі», — каже чоловік.

Валерій Шелестов згадує той день, коли 4-річну Віку забрали до лікарні з тілесними ушкодженнями.

«У той день Наташа мені зателефонувала, коли я повертався додому. Каже: «Валєра, в нас горе». Вона кричала прям. Каже: «Віка зайшла на кухню, впала, в неї пішла піна з рота», — розповідає Валерій Шелестов.

Світлана Параджанова каже – померлу 4-річну Віку хоронила вона, тому буде просити у суді, аби її біологічну маму, яка обвинувачується у смерті дівчинки, притягнули до відповідальності.

«Я цю дитину майже з пелюшок знаю. Віку та Єву дали в мою прийомну сім’ю три роки тому, і до червня 2020 року вони виховувалися мною. Потім оця Наташа вийшла заміж і через суд повернула собі дівчаток. Коли Єву і Віку повертали їй, то у Віки такий вираз обличчя був переляканий. А в тих оченятах жах… «Мама я не хочу, я не хочу туди повертатися. Я заберу братика (в них там братик маленький), заберу подарунки і прийду до тебе», — ось такі її останні слова були влітку. А в жовтні Вікуся потрапила у лікарню без свідомості з численними забоями, ще через місяць померла. Коли Наташу арештували, то Єву знову мені повернули. Вона мене мамою кличе, а з Наташою, каже, їй було погано, каже, вона її боїться», — розповідає Світлана Параджанова.

Що відомо

7 жовтня 2020 року о 19.30 годині до чергової частини Хмельницького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря міської дитячої лікарні про те, що до них в реанімацію без свідомості з численними тілесними ушкодженнями доставили 4-річну дівчинку. До лікарні та за місцем проживання дитини одразу виїхали працівники поліції.

Як з’ясували правоохоронці під час досудового слідства, потерпіла дівчинка разом зі старшою сестричкою були вилучені з сім’ї і проживали в дитячому будинку сімейного типу. Проте їхня 34-річна матір знову вийшла заміж і через суд повернула дівчаток.

На досудовому слідстві матір запевняла поліцейських, що в молодшої доньки після повернення з дитячого будинку почалися епілептичні напади і тілесні ушкодження вона отримала після чергового загострення. Проте вихователі дитячого будинку стверджували, що нічого подібного у них з дівчинкою не траплялось. Більше того, спеціалісти, оглянувши дитину, дійшли висновку, що такі травми вона могла отримати тільки від умисного нанесення тілесних ушкоджень. Як згодом підтвердилось, била дитину саме матір, в тому числі і в голову.

Майже місяць лікарі боролися за життя дитини. Але 2 листопада у реанімаційному відділенні дитячої лікарні 4-річна дівчинка, яка потрапила до лікарні з численними травмами, померла.

Наприкінці січня обвинувальний акт щодо 34-річної жительки села Ходаківці Хмельницького району, яка підозрюється у побитті власної чотирирічної доньки, був спрямований на розгляд Хмельницького міськрайонного суду. Після оголошення підозри жінка перебувала під вартою.

Згідно ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого), підозрюваній може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Суспільне