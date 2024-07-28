Хотів обійти сплату митних платежів: іноземець втратив на кордоні товару на 5,5 млн.

Комплекти мармурових плит екпортувало в Україну британська компанія із значно заниженою митною вартістю.

Порушення митного законодавства виявили посадовці управління боротьби з контрабандою та митних правил Закарпатської митниці у пункті пропуску «Чоп – Захонь», що на українсько-угорському кордоні. Туди у зону митного контролю прибула вантажівка з товаром «комплекти із мармурових елементiв; плитки, кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю», торгової марки «BUFALINI MARM», італійського виробництва, загальною вагою 2,5 тонн, вартістю 69,1 тис. Євро. Відправником товару зазначалася італійська фірма, продавцем – англійська, а отримувачем – українська.

В ході здійснення митного контролю та огляду вантажу інспектори виявили невідповідність у товаросупровідних документах щодо заявленої фактурної вартості товару.

В результаті встановлено, що реальна фактурна вартість товару майже вдвічі більша і становить 123,7 тис. Євро.

Таким чином, керівник англійської фірми надав митному органу документи з неправдивими відомостями щодо вартості товару, аби зекономити на повній сплаті митних платежів. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Відтак, комплекти мармурових елементів загальною вартістю понад 5,5 млн. грн вилучено, справу скерують до суду.

Закарпатська митниця