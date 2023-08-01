Хотів придбати іномарку, а натомість віддав шахраям 80 тисяч гривень

В Україні все більше набуває популярності шахрайська схема під час продажу автомобіля. На пропозицію купити нову автівку за вигідною ціною, клюють навіть освічені громадяни.

У таку шахрайську схему потрапив 47-річний канівчанин. На одному із сайтів чоловік натрапив на оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L 200» за доволі прийнятною ціною.

Псевдопродавець обіцяв продати автомобіль, тож попросив передоплату. Відтак, чоловік перерахував на картку афериста грошові кошти в сумі 80 тисячі гривень.

Коли ж «продавець» перестав виходити на зв’язок, а автомобіль канівчанин так і не отримав, потерпілий звернувся до поліції. За цим фактом проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян:

Обирайте післяплату.

Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами, значно нижчими, ніж в інших магазинах.

Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах.

Будьте обережні!

Сектор комунікації поліції Черкаської області