Ідентифіковано окупанта, який ледве не до смерті замордував підприємця в Ізюмі за нібито корегування вогню по російських позиціях

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру російському військовому за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокуратура та СБУ встановили окупанта, який чинив звірства під час захоплення Харківщини. Ним виявився 36-річний військовослужбовець, командир взводу підвозу ПМП, 252-го гвардійського мотострілкового полку орденів Суворова та Олександра Невського 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу (в/ч 91711, м. Богучар).

За даними слідства, вночі 2 травня 2022 року російський військовий разом зі вісьмома підлеглими увірвався до помешкання 48-річного місцевого підприємця в Ізюмі. Підозрюваний вимагав від чоловіка зізнатися у нібито корегуванні вогню української армії по російських позиціях або «здати» тих, хто це робить.

Не отримавши бажаної інформації, він почав бити ізюмчанина прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор.

Після цього окупанти повели потерпілого до гаражу. Підозрюваний звернув увагу на відсутність коліс на автомобілях і це його розлютило. Він знову зі значною силою завдав удар прикладом автомата по спині чоловіка та здійснив один постріл біля голови потерпілого.

Підозрюваний віддав наказ військовослужбовцям зс рф покинути територію домоволодіння, повідомивши власнику, що вони повернуться.

Наступного дня російський воєнний злочинець знов приїхав зі своїми підлеглими до оселі ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Наостанок підозрюваний почав випитувати у потерпілого інформацію про власників італійських чи старовинних рушниць у місті, проте відповіді так і не отримав.

Після цього окупанти пограбували будинок підприємця та втекли.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів на Харківщині, триває.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура