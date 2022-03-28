У жителя Луцька поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси

Викрили 38-річного зловмисника оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області. Поліцейські виявили за місцем його мешкання гранату Ф-1 та 4 сигнальні ракети.

Окрім цього, у правопорушника поліцейські вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, зіп-пакети та мобільний телефон.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України