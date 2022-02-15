Колишнього поліцейського через 6 років виправдали від звинувачень у продажу наркотиків

Суд виправдав колишнього старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції, якому інкримінували збут наркотиків.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 січня.

У грудні 2015-го правоохоронець нібито запропонував раніше судимому чоловікові купити в нього канабіс — за ціною 700 грн. за 1 «стакан» (приблизно 20-25 г.). Покупець погодився і в подальшому діяв під контролем прокуратури з метою викриття працівника поліції.

У січні 2016 року чоловік передав 3500 гривень і дня забрав пакет з канабісом зі схованки — прикопаної шини на дитмайданчику.

У березні 2021-го за клопотання сторони захисту встановлено прокурору строк для подачі до суду всіх наявних доказів до 18 вересня 2021, оскільки розгляд справи у суді першої інстанції триває з 2016 року і дослідження доказів триває з порушенням вимог розумного строку.

Після цього в грудні 2021-го суд визнав очевидно недопустимими протоколи за результатами НСРД, оскільки не надано документів, на підставі яких було проведено НСРД та складені ці протоколи.

Заявник пояснив суду, що знав обвинуваченого з 2015 року, познайомився коли прийшов ставати на облік до відділу поліції після звільнення з місць позбавлення волі. Працівники управління внутрішньої безпеки поліції пояснили, що потрібна його допомога щоб «прихопити» начальника райвідділу на збуті наркотиків, для чого надали відеокамеру, щоб він сам знімав. Із оперуповноваженим він не зустрічався, не спілкувався ні особисто, ні по телефону.

Чоловік зізнався, що був у таких стосунках з працівниками правоохоронних органів, що підписував документи не читаючи. В УВБ заяву на службових осіб правоохоронних органів, які незаконно збувають наркотичні засоби, замість нього написали, про це він дізнався пізніше. Обставин, які зазначені в протоколі допиту на досудовому слідстві, насправді не було і обвинувачений не передавав йому наркотики. У частині документів підписи замість нього поставив хтось інший.

Обвинувачений також вину не визнав і розповів, що весь день напередодні затримання, коли нібито мав отримувати гроші за наркотики, зі своїми колегами займався розслідуванням крадіжки, виїздив на місце події, відбирав пояснення. Поліція надала підтвердження цьому — копії документів, які складалися того дня працівниками, журнал обліку відвідувачів, в якому фіксувалося повернення обвинуваченого у відділок.

За місцем проживання поліцейського, на робочому місці і в автомобілі не знайдено нічого, що би вказувало на його причетність до злочину.

Із переліку письмових доказів вбачається, що обшуки проводилися і в начальника райвідділу — в кабінеті і вдома. Але статусу підозрюваного він не отримав.

Колишній оперуповноважений припустив, що кримінальна справа сфабрикована, тому що існував конфлікт між карним розшуком та прокуратурою.

Свідок, який був начальником райвідділу, підтвердив алібі свого підлеглого, що за його вказівкою він і ще два співробітники поїхали на виклик про крадіжку, затримали групу осіб та доставили до райвідділу, проводили з ними слідчі дії.

Він розповів, що заявнник йому знайомий, був інформатором, позаштатним працівником, але потім його посадили. Звільнившись, цей чоловік приходив у поліцію та просив гроші. Потім з’явився в кабінет з грошима та мікрофоном, хотів «подружитись» з кимось з його підлеглих, розповідав, ніби їх начальник дав «зелену вулицю» на торгівлю наркотиками.

Інші свідки з числа тодішніх працівників поліції підтвердили, що знали заявника як наркомана і що він приходив і ставив провокаційні запитання, цікавився у кого можна купити наркотики і кому збути.

Усі докази обвинувачення були визнані судом неналежними, або недопустимими, або недостатніми для встановлення фактів та обставин цієї справи.

Суд виправдав колишнього поліцейського за недоведеністю вини. У правоохоронних органах цей чоловік більше не працює і наразі займається підприємницькою діяльністю.