У квартирі в центрі столиці мешканець Львівщини зарізав знайомого

При поверхневій перевірці правоохоронці вилучили у порушника ніж, яким, ймовірно, він завдав смертельних поранень знайомому. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Днями до військовослужбовців контрольно-пропускному пункті підійшов чоловік та повідомив, що він скоїв вбивство. Аби перевірити дану інформацію за адресою, яку вказав чоловік, виїхали слідчо-оперативні групи районного, головного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

Як розповів начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, по прибуттю на місце скоєння злочину поліцейські виявили тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності – судимий за зберігання наркотиків та крадіжку. Особливо тяжкий злочин із застосуванням насильства щодо товариша він скоїв за наступних обставин – порушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив сварку зі знайомим. Далі чоловік схопив ніж та наніс ним близько дев’яти ударів в шию. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці».

Поліцейські також з’ясували, що після скоєного фігурант пішов з оселі проте вже через два дні зізнався правоохоронцям у скоєному. Затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України – це мешканець Львівської області, 1987 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва