На Київщині судитимуть тренера-садиста, підозрюваного у смерті колишньої дівчини

Поліція Київської області повідомила про підозру у вбивстві тренеру-садисту Олексію Волкову. Його затримали ще у листопаді 2020 року після жорсткого побиття коханої. Чоловік бив її руками, ногами та битою. Дівчину вдалося врятувати і після цього виявилося, що вона була не єдиною жертвою деспота.

Волков заводив стосунки з успішними і красивими жінками. Коли вони розуміли, з ким зв’язалися, він пропонував відкупитися або погрожував вбивством.

За загадкових обставин померли дві колишні підозрюваного. Зокрема у 2016 році його дівчина Вікторія впала з вікна будинку, де вони разом мешкали. Після її смерті Волков ще кілька днів з її телефону відповідав рідним, запевняючи, що з нею все гаразд.

Правоохоронці тоді закрили справу через відсутність доказів причетності Волкова. Але рідні загиблої жінки не опускали рук та п’ять років поспіль доводили, що саме він убив її. І ось слідчим вдалося дізнатися правду.

– Під час розслідування стали відомі численні факти жорстокого поводження з жінками, нам давали дуже багато свідчень і одне з таких дивних самогубств відбулося саме в місті Києві, – розповідає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. // ФАКТИ