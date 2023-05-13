На Херсонщині затримали браконьєрів, які завдали збитків державі на суму понад 5 мільйонів гривень

У період нерестової заборони працівники сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського районного управління поліції постійно патрулюють водойми деокупованих територій Херсонщини з метою протидії браконьєрству.

Так, на озері Біле, що є територією Національного природного парку «Нижньодніпровський», поліцейські виявили два факти браконьєрства. Поліцейські затримали двох громадян, які за допомогою незаконних знарядь лову займалися виловом риби. У чоловіків вилучили човен, 3 сітки загальною довжиною 180 м та рибу: лящ, сазан, карась та інші.

Під час подальшого патрулювання цієї території поліцейські помітили чоловіка, який займався браконьєрським виловом риби. У нього вилучили човен, 2 сітки загальною довжиною 95 м та рибу: лящ і карась.

Нині за вказаними фактами відомості про кримінальні правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За попереднім підрахунком сума завданих збитків державі сягає близько 350 тисяч гривень.

Також на березі Дніпро-Бузького лиману, що є територією Національного природного парку «Нижньодніпровський», поліцейські виявили двох громадян, які за допомогою сіток та ятерів займались незаконним виловом водних біоресурсів.

Під час огляду у них вилучили рибу: бичок, короп, карась, товстолоб та раків. У правопорушників вилучили також гумовий човен, сітки та 32 ятері.

За попереднім підрахунком сума завданих збитків державі сягає понад 4,9 млн. грн.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України. Також на місце правоохоронці викликали співробітників Державної екологічної інспекції.

Профілактичні заходи щодо боротьби з браконьєрством, незаконною торгівлею водними ресурсами та іншими порушеннями правил рибальства тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області