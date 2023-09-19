У столиці затримали чоловіка, який підірвав гранату біля багатоповерхівки

Таким чином зловмисник хотів налякати знайомого, з яким він тривалий час конфліктує. У результаті події ніхто не постраждав. Під час затримання правоохоронці виявили у порушника ще одну гранату. Тепер уродженцю Луганщини загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія трапилась минулої ночі в Дніпровському районі міста Києва близько 03:00 години. Тоді на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на розі будинку на вулиці Вифлеємська вона почула звук схожий на вибух. За вказано адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, деякі пошкодження отримав лише автомобіль марки «Вольво», що був припаркований поруч з будинком. Окрім цього, слідчо-оперативна група виявила та вилучила залишки вибухового пристрою, а саме уламки, запобіжну чеку та частину запалу від гранати «Ф-1».

Співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до вчинення хуліганських дій причетний неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів та хуліганство уродженець Луганщини, 1998 року народження. Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік місця проживання.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в особистих речах зловмисника гранату «Ф-1» із запалом. Працівники поліції з’ясували, що порушник прийшов до будинку, де проживає чоловік, з яким у нього давній конфлікт. У якийсь момент фігурант жбурнув гранату, яка вибухнула на розі багатоповерхівки та втік з місця події.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавленням волі.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Києва