На Полтавщині затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця ТЦК

Нападник вистрелив у військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події. На жаль, врятувати життя військовому не вдалося. У ході спецоперації поліцейські затримали нападника.

Близько опівночі 31 січня до поліції Полтавщини надійшла інформація, що на автозаправці, розташованій неподалік міста Пирятина на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, невідомий чоловік вистрелив у військового, заволодів його зброєю та втік з місця події разом зі спільником.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти поліції. У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що військові перевозили військовозобов’язаних у супроводі двох працівників ТЦК та СП. Коли транспортний засіб зупинився на АЗС, невідомий чоловік раптово здійснив постріл з рушниці у військового Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом та втік з місця вчинення злочину разом із спільником. На жаль, від отриманого поранення військовий загинув на місці.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області